『ミレー 登山リュック・ザック プラロ PRALO NX 14 ROSE BROWN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 22時 53分に出品され03月06日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレー 登山リュック・ザック プラロ PRALO NX 14 ROSE BROWN



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・全長 タテ36cmxヨコ22cmxマチ12cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・耐水性能なし

・表地: ナイロン

・重量:460g



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ミレー

登山リュック・ザック

プラロ

PRALO

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14

ROSE

BROWN