『ミレー 登山リュック・ザック プラロ PRALO NX 14 ROSE BROWN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 22時 53分に出品され03月06日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミレー 登山リュック・ザック プラロ PRALO NX 14 ROSE BROWN
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・全長 タテ36cmxヨコ22cmxマチ12cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・耐水性能なし
・表地: ナイロン
・重量:460g
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7817円
570 入札履歴
終了
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