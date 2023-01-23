『キャプテンスタッグ スピーディー250UV用スクリーンパネル M-3195【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 01時 41分に出品され03月18日 01時 41分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ スピーディー250UV用スクリーンパネル M-3195



【商品説明】

・※本製品は、4面メッシュのスクリーンパネルのみでタープ本体は別売です。

・サイズ:(約)250×250×H187cm

・パッキンサイズ:(約)54×14×14cm

・原産国:中国

・材質:ウォール: ポリエステル150D(PU1，000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ

・重量:(約)1.8kg



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。