『エフスタイル キャンバストート ピンクパンサー刺? EST1964 ライドグレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 30分に出品され03月09日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル キャンバストート ピンクパンサー刺? EST1964 ライドグレー



【商品説明】

・ショルダー全長:56.5cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ35cmxヨコ39.5cmxマチ10cm

・ポケットなし

・メイン素材: 100% コットン

・留め具の種類: 無し

・表地: コットン

・重量:250g



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 36.70 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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