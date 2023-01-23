『エフスタイル キャンバストート ピンクパンサー刺? EST1964 ライドグレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 30分に出品され03月09日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル キャンバストート ピンクパンサー刺? EST1964 ライドグレー
【商品説明】
・ショルダー全長:56.5cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ35cmxヨコ39.5cmxマチ10cm
・ポケットなし
・メイン素材: 100% コットン
・留め具の種類: 無し
・表地: コットン
・重量:250g
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 36.70 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7817円
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終了
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