『デシグアル トートバッグ 21WAXPAT4002 レディース グリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 32分に出品され03月23日 21時 32分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル トートバッグ 21WAXPAT4002 レディース グリーン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 36.40 cm
奥行 : 41.79 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7817円
205 入札履歴
終了
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