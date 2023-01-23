『Blu-ray)死霊のえじき HDニューマスター・スペシャルエディション メモリアル・コレクション(’85米)〈初回生産 (PCXE-50908)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 17時 05分に出品され03月13日 17時 05分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ただ今、お取扱い外です】 メディア：Blu-ray / 2020/02/05発売 / 『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』『ゾンビ』に続くジョージ・A.ロメロ監督のゾンビ3部作最終章。死者と生者の数が逆転し、地上にゾンビが蔓延するアメリカ。地下基地に立てこもり研究を続けるサラを筆頭に、科学者たちが立ち上がる。[6]
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落札価格7817円
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