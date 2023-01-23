『ハイテック エックスケー X350用 フライトコントロールボード XKX350用 -013【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 49分に出品され03月15日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイテック エックスケー X350用 フライトコントロールボード XKX350用 -013
【商品説明】
・製造国:中国
【サイズ】
高さ : 1.70 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 14.90 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ハイテック HS-5646WP 12.9kg/0.18s 35646S サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-5646WP 12.9kg/0.18s 35646S サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-755MG 14.4kg/0.23 32755 サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-755MG 14.4kg/0.23 32755 サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-5646WP 12.9kg/0.18s 35646S サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-755MG 14.4kg/0.23 32755 サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-5646WP 12.9kg/0.18s 35646S サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-755MG 14.4kg/0.23 32755 サーボ
¥ 7813
ハイテック HS-5646WP 12.9kg/0.18s 35646S サーボ
¥ 7813
カーパーツ インナー&オーバーフェンダーセット(カーボンスタイル) PAI-805
¥ 7813
ハイテック HS-755MG 14.4kg/0.23 32755 サーボ
¥ 7813
ZERO-S 10.5T(レッド) ドリフト用ブラシレスモーター
¥ 7812
Ultrax 1 10 4s maxxモンスタートラック89076-45 # スチールフロント リアドライブベベルギア 頑丈 ギア #8978
¥ 7812
Traxxas Trx-4 defender Barverco scx10 同軸改ざんd90 d110汎用 ワイヤレスBluetooth照明制御システム
¥ 7812
YOKOMO(ヨコモ)/Z2-002D31A/YZ-2DTM3.1用 ハードメイン シャーシ(ダート/ロングVer)
¥ 7811
YOKOMO(ヨコモ)/Z2-002C31A/YZ-2CAL3.1用 ハードメイン シャーシ(ハイグリップ向/ロングVer)
¥ 7811
ZETA バーライズキット 20mmオフセット 高さ26mmアップ 大径バー(28.6mm)用 ブラック ZE53-06261
¥ 7809
SIGP 4S 14.8V リポバッテリー 7300mAh 70C ソフトパック（XT90 コネクター付き）RC カートラックタンク
¥ 7808
落札価格7816円
39 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！