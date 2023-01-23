『ハイテック エックスケー X350用 フライトコントロールボード XKX350用 -013【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 49分に出品され03月15日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイテック エックスケー X350用 フライトコントロールボード XKX350用 -013



【商品説明】

・製造国:中国



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.90 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。