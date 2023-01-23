『FDW(Factory Direct Wholesale) タスクチェア デスク用 ブルー 回転式 ランバーサポート アームレスト付き メッ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 20時 21分に出品され03月24日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FDW(Factory Direct Wholesale) タスクチェア デスク用 ブルー 回転式 ランバーサポート アームレスト付き メッ



【商品説明】

・スイベルキャスタ-:チェアは360度回転できる。キャスタ-は硬いフロア、カ-ペットフロアなどに適しており、音を出さずに回転し、床に傷をつけにくい

・バックレスト:オ-プンメッシュ構造により、通気性のあるバックレスト。弾力性のあるメッシュにより、バックレストが背中沿うデザイン

・多機能:空気圧コントロ-ルにより、シ-トの上下の高さを調節可能、ロッキングモ-ドでは、ハンドルを引き抜くとロッキングが始まり、引き抜くと止まる、耐荷重は最大113Kg

・組み立て:工具と説明書が付属している。ご自宅で組み立てることができる



【サイズ】

高さ : 25.65 cm

横幅 : 55.12 cm

奥行 : 60.20 cm

重量 : 10.79 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。