『紅楼夢 中国大型歴史名作連続ドラマ 日本語字幕全36集(DVD 7+1)/红楼梦【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 22時 54分に出品され03月22日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：新華書城
本・雑誌・コミック
日本の「源氏物語」と同じく時代を超えて愛され続ける中国の古典「紅楼夢」を完全ドラマ化した本作。
栄華を極める名家に玉を持って生まれた貴公子を主人公に、その切ない恋の三角関係と一族の栄枯盛衰を描き出す。
美女たちをキャスティングして巨費を投じて製作された本作は広大な庭園セットや豪華な衣装、小道具で上流階級の贅沢な暮らしを再現。
原作を忠実になぞって、その世界観を巧緻かつ詩情あふれるタッチで映像化した。
この版は最も経典的な版本で、スタッフたちは長年の再会合の記念DVD1枚も贈るので全36集をDVD8枚、収蔵の価値が高い。
※一部のディスクはPAL方式となりますのでPAL再生対応の再生機で視聴下さい。
※通常パソコン用DVDドライブでは再生が可能ですが、
家庭用据え置き型DVDプレーヤーでは再生可能な機種と再生不可能な機種がございますので
お手持ちのプレーヤーの取説をご確認ください。
不具合による返品対応は商品発送後2週間以内とさせて戴きます。
※部分的に原画の字幕と他言語翻訳字幕が重なる箇所が御座いますので予めご了承下さい。
※出版時期が古く箱潰れやディスク面の小傷が…
Tarot of the Golden Wheel[並行輸入品]
¥ 7812
The Rider Tarot Deck[並行輸入品]
¥ 7812
赤壁 歌劇 創新 戲曲 中国語版DVD/赤壁 歌剧 创新
¥ 7808
形錄:世界最高図形デザイン gallery vol.14/形录:全球最佳图形设计(第14辑)
¥ 7808
形錄:世界最高図形デザイン gallery vol.15 / 形录:全球最佳图形设计(第15辑)
¥ 7808
【中国陶磁】瓷海拾貝ー拾貝齋蔵磁瓷
¥ 7806
The History Book: Big Ideas Simply Explained (DK Big Ideas)【並行輸入品】
¥ 7793
The Generals: Military Command from World War II to Today[並行輸入品]
¥ 7791
Jazz (Coretta Scott King Illustrator Honor Books)[並行輸入品]
¥ 7791
Written in My Own Hearts Blood: A Novel (Outlander)[並行輸入品]
¥ 7791
If You Plant a Seed[並行輸入品]
¥ 7791
Unbroken (The Young Adult Adaptation): An Olympians Journey from Airman to
¥ 7791
Christo and Jeanne-Claude. LArc de Triomphe， Wrapped【並行輸入品】
¥ 7791
The Beatles Black and White George 4 1/2-Inch Titans Figure【並行輸入品】
¥ 7791
Lifespan: Why We Age―and Why We Dont Have To[並行輸入品]
¥ 7791
Learn Japanese Hiragana and Katakana ? Workbook for Beginners: The Easy， St
¥ 7791
White Sage Tarot[並行輸入品]
¥ 7791
Moonology Oracle Cards: A 44-Card Deck and Guidebook[並行輸入品]
¥ 7791
落札価格7816円
485 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！