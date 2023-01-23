紅楼夢　中国大型歴史名作連続ドラマ　日本語字幕全36集(DVD 7+1)/红楼梦【お歳暮】

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商品発送元：新華書城



本・雑誌・コミック

日本の「源氏物語」と同じく時代を超えて愛され続ける中国の古典「紅楼夢」を完全ドラマ化した本作。



栄華を極める名家に玉を持って生まれた貴公子を主人公に、その切ない恋の三角関係と一族の栄枯盛衰を描き出す。



美女たちをキャスティングして巨費を投じて製作された本作は広大な庭園セットや豪華な衣装、小道具で上流階級の贅沢な暮らしを再現。



原作を忠実になぞって、その世界観を巧緻かつ詩情あふれるタッチで映像化した。



この版は最も経典的な版本で、スタッフたちは長年の再会合の記念DVD1枚も贈るので全36集をDVD8枚、収蔵の価値が高い。



※一部のディスクはPAL方式となりますのでPAL再生対応の再生機で視聴下さい。



※通常パソコン用DVDドライブでは再生が可能ですが、



家庭用据え置き型DVDプレーヤーでは再生可能な機種と再生不可能な機種がございますので



お手持ちのプレーヤーの取説をご確認ください。



不具合による返品対応は商品発送後2週間以内とさせて戴きます。



※部分的に原画の字幕と他言語翻訳字幕が重なる箇所が御座いますので予めご了承下さい。



※出版時期が古く箱潰れやディスク面の小傷が…