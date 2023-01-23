『TOMIX Nゲージ 98241 733 1000系近郊電車 (はこだてライナー)増結セット (3両)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 28分に出品され03月25日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ 98241 733 1000系近郊電車 (はこだてライナー)増結セット (3両)
【商品説明】
・JR北海道商品化許諾申請中
・新函館北斗と函館を結ぶはこだてライナー
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7816円
324 入札履歴
終了
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