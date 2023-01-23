『子供用大人用 ドラゴンボール 風 孫 悟飯 コスプレ衣装 cosplay コスチューム 演出服 アニメ ゲーム ハロウィン変装仮装【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 12時 01分に出品され05月03日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
衣装セット内容：頭巾+コート+上着+ズボン+マント+帯+手袋+メガネ
※別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：cos靴でご提供致します。
衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
写真参照
【商品の発送】
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落札価格7816円
189 入札履歴
終了
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