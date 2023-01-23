『Dog ビーフ &イール(うなぎ)ディナー 1kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 09分に出品され03月24日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Dog ビーフ &イール(うなぎ)ディナー 1kg



【商品説明】

・エアドライフード



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 1.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。