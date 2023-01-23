『シャツ ブラウス 【Custom Culture】 後染めレーヨン オーバーレイヤー シャツブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 23時 53分に出品され05月11日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:74167116

ショップ:TRANSITION，トランジション

ブランド:CUSTOM CULTURE，カスタムカルチャー

商品名:【Custom Culture】 後染めレーヨン オーバーレイヤー シャツブルゾン

カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス

ブランド品番:303107010

素材:レーヨン100%

原産国:インドネシア

カラー:ホワイト，ブラック，ネイビー

サイズ:2，3

企画ID:1626138，1625893，1625889，1613965，1613964，1613962，1613961，1595570，1595569，1595568，1595567，1595566，1595565，1576156，1576154，1576152，1572687

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ シャツ

ブラウス

【Custom

Culture】

後染めレーヨン

オーバーレイヤー

シャツブルゾン