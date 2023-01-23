『シャツ ブラウス 【Custom Culture】 後染めレーヨン オーバーレイヤー シャツブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 23時 53分に出品され05月11日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:74167116
ショップ:TRANSITION，トランジション
ブランド:CUSTOM CULTURE，カスタムカルチャー
商品名:【Custom Culture】 後染めレーヨン オーバーレイヤー シャツブルゾン
カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス
ブランド品番:303107010
素材:レーヨン100%
原産国:インドネシア
カラー:ホワイト，ブラック，ネイビー
サイズ:2，3
企画ID:1626138，1625893，1625889，1613965，1613964，1613962，1613961，1595570，1595569，1595568，1595567，1595566，1595565，1576156，1576154，1576152，1572687
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落札価格7816円
149 入札履歴
終了
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