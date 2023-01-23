『コールマン(Coleman) チェア ソファチェア ダブル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 03分に出品され03月17日 10時 03分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) チェア ソファチェア ダブル
【商品説明】
・使用サイズ:約138×84×99cm
・収納時サイズ:約24×17×124cm
・座面幅:約136cm、座面高:約36cm
・材質:表地/ポリエステル、中綿/ポリエステル、フレーム/アルミニウム
・重量:約4.8kg、耐荷重:約140kg(片側約70kg×2)
X08P56VNLJ
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 121.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7816円
930 入札履歴
終了
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