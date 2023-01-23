『WINTECH 2.8インチカラー液晶付きワンセグテレビ/ラジオ TVR-L37 ホワイト 乾電池対応【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 10時 42分に出品され04月01日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WINTECH 2.8インチカラー液晶付きワンセグテレビ/ラジオ TVR-L37 ホワイト 乾電池対応



【商品説明】

・イヤホン端子搭載

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワンセグTV連続使用時間（アルカリ乾電池、音量中）：約８時間前後

・背面自立用スタンド

・音声最大出力（本体スピーカー）：1W 8Ω

・２．８インチカラー液晶搭載 ワンセグTV視聴対応（ISDB-T)

・ＡＭ/ＦＭデジタルチューニングラジオ※ＦＭワイドバンド対応

・ＡＭ／ＦＭラジオ連続使用時間（アルカリ乾電池、音量中）：約11時間前後



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。