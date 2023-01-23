『WINTECH 2.8インチカラー液晶付きワンセグテレビ/ラジオ TVR-L37 ホワイト 乾電池対応【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 10時 42分に出品され04月01日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WINTECH 2.8インチカラー液晶付きワンセグテレビ/ラジオ TVR-L37 ホワイト 乾電池対応
【商品説明】
・イヤホン端子搭載
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワンセグTV連続使用時間（アルカリ乾電池、音量中）：約８時間前後
・背面自立用スタンド
・音声最大出力（本体スピーカー）：1W 8Ω
・２．８インチカラー液晶搭載 ワンセグTV視聴対応（ISDB-T)
・ＡＭ/ＦＭデジタルチューニングラジオ※ＦＭワイドバンド対応
・ＡＭ／ＦＭラジオ連続使用時間（アルカリ乾電池、音量中）：約11時間前後
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7816円
641 入札履歴
終了
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