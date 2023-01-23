『パンツ [トミーヒルフィガーゴルフ] レディース べーシック クロップドパンツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 18時 48分に出品され04月30日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:63450333

ショップ:YAMANI GOLF，ヤマニゴルフ

ブランド:TOMMY HILFIGER GOLF，トミー ヒルフィガー ゴルフ

商品名:[トミーヒルフィガーゴルフ] レディース べーシック クロップドパンツ

カテゴリ:パンツ>その他パンツ

ブランド品番:THLA219

素材:ポリエステル95%ポリウレタン5%

原産国:中国

カラー:ホワイト，ブラック，ベージュ，ネイビー，ブルー系その他，レッド

サイズ:S，M，L

企画ID:1568636，1518778，928780