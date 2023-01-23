『30％オフ トミーヒルフィガー ゴルフ スカート レディース バックプリーツ ストレッチ 吸水速乾 UVカット 白 紺 ピンク 緑 TOMMY HILFIGER GOLF THLA232【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 05時 17分に出品され04月03日 05時 17分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品情報】
生地裏面は点接触になっており肌離れのいい素材感のスカート。後ろ裾は格子組織のタフタに、プリーツタックを施した女性らしいデザインです。
【商品名】
TOMMY HILFIGER GOLF トミーヒルフィガー ゴルフ バックプリ-ツ スカ−ト
【商品番号】
THLA232
【素材】
本体：ポリエステル95％ ポリウレタン5％
別布部分：ポリエステル100％
【サイズ】
M/L
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落札価格7816円
927 入札履歴
終了
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