『30％オフ トミーヒルフィガー ゴルフ スカート レディース バックプリーツ ストレッチ 吸水速乾 UVカット 白 紺 ピンク 緑 TOMMY HILFIGER GOLF THLA232【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 05時 17分に出品され04月03日 05時 17分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品情報】

生地裏面は点接触になっており肌離れのいい素材感のスカート。後ろ裾は格子組織のタフタに、プリーツタックを施した女性らしいデザインです。



【商品名】

TOMMY HILFIGER GOLF トミーヒルフィガー ゴルフ バックプリ-ツ スカ−ト



【商品番号】

THLA232



【素材】

本体：ポリエステル95％ ポリウレタン5％

別布部分：ポリエステル100％



【サイズ】

M/L



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