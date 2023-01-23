『RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) ストラトフライレンズマルチレーザーレッド 0423-LE233803【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 29分に出品され03月11日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,815円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) ストラトフライレンズマルチレーザーレッド 0423-LE233803



【商品説明】

・STRATOFLY ストラトフライ

・テンプル長: 136mm

・ブリッジ幅: 17mm

・レンズ幅: 68mm

・重量: 26グラム



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 8.50 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。