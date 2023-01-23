『Harbinger(ハービンジャー) トレーニンググローブ 正規品バイオフォーム(TM) グローブ 1315 M トレーニング用グローブ 1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 30分に出品され03月26日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,815円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ハービンジャー(Harbinger)」より引用"
【商品名】
Harbinger(ハービンジャー) トレーニンググローブ 正規品バイオフォーム(TM) グローブ 1315 M トレーニング用グローブ 1
【商品説明】
・サイズ:M 男女両用 19-20.3cm(7.5-8インチ)(手甲周)
【サイズ】
高さ : 5.84 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 26.16 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7815円
323 入札履歴
終了
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