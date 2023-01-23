『AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型 中型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪と【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 43分に出品され03月15日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,815円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型 中型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪と
【商品説明】
・【優れた耐久性】表面全体は柔らかい手触りで小さい子猫も安心に寝れます。商品に採用している天然サイザル麻は、摩擦に強く耐久性が高い麻で、爪とぎしても切れにくく、昇り降りをする時に脚を踏み込みしやすい素材になります。柱を中心に角ばった箇所を無くし、人が触っても、ねこちゃんが遊んでも怪我をしにくいデザインを心掛けて製造いたしました。
・【安心できるパーソナルスペース】 大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかいシートで寝心地がステキです。穴を出したおネコちゃんの顔を見て、癒されます。
・【猫が喜ぶ機能満載】見晴らしのよい高台、大きい隠れ家、爪とぎポール、遊び放題の幅広い台座、
【サイズ】
高さ : 30.80 cm
横幅 : 50.60 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 16.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7815円
434 入札履歴
終了
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