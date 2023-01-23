『BRIT HOUSE ゴートバーニッシュ 高級本革 キーケース 日本製 ギフト ダークブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 51分に出品され04月12日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,815円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
寸法： 横70 x 縦120 x 厚さ15 mm 重さ：57g 仕様： 5連キーリング オープンポケットｘ1 マチ付きファスナーポケットｘ1 カードポケットｘ1 カラー：ダークブラウン 素材：山羊革 裏生地：コットン 生産国： 日本
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落札価格7815円
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終了
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