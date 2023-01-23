『骨伝導イヤホン bluetooth マイク付き ダブルノイズキャンセリング 通話専用 クリアな通話体験 ヘッドセット ワイヤレス 耳を塞がな【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 08時 58分に出品され04月07日 08時 58分に終了予定です。即決価格は7,815円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

骨伝導イヤホン bluetooth マイク付き ダブルノイズキャンセリング 通話専用 クリアな通話体験 ヘッドセット ワイヤレス 耳を塞がな



【商品説明】

・【Bluetooth 5.2・一日中快適】Bluetooth5.2に対応したワイヤレスイヤホンなので、安定した接続を保ちます。SuperQ3-Pro骨伝導 ヘッドセットは耳を塞がずに、耳の中を清潔に保ちます。耳の炎症による痛みも発生しません。重さはわずか34ｇと軽量。柔軟性のあるフシリコン材質で、長時間の仕事でも、負担なく使用することができます。

・【ダブルノイズキャンセリングマイク】ビジネス専用に開発したENCノイズリダクションアルゴリズムとCVC8.0ノイズキャンセリング機能を備えたブームマイクを搭載し、ノイズのないクリアな通話が実現。口により近い位置となったことで、話していることを全て捉えて



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。