『学園祭 舞台 文化祭 コスプレ 衣装 アイドル ライブ Love ハロウィン アニメ 小原 チャイナドレス 覚醒後 コスプレ衣装 cosplayコスチューム コミケy2108【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 27分に出品され03月19日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）



構成:ワンピース、アームカバー、ネック飾り、頭飾り、胸飾り、上腕帯、レック飾り、後ろリボン。



材質：ポリエステル、綿生地などで製作しました。



※別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ1800円でご提供致します。



ウィッグ：高級人工毛、耐熱180なので、ドライヤー・アイロンが使えます。



※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）