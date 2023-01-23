『デッキパッド (ダカイン)DAKINE 2022 JOHN JOHN FLORENCE PRO SURF TRACTION PAD PRS【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 14時 41分に出品され03月22日 14時 41分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボディボード
【商品名】
(ダカイン)DAKINE 2022 JOHN JOHN FLORENCE PRO SURF TRACTION PAD デッキパッド PRS
【商品説明】
・カラーBKB/BLK/GRN/PRS
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7814円
362 入札履歴
終了
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