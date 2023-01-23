『サングラス 偏光 オーバーグラス オーバーサングラス SG-605P AXE アックス メガネの上から【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 28分に出品され03月26日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サングラス 偏光 オーバーグラス オーバーサングラス SG-605P AXE アックス メガネの上から
【商品説明】
・UV400プロテクション(紫外線カット99.9％)、ブルーライトカット率(約)66％、大型メガネ使用可、フレキシブルラバーテンプル
・ケース付き
・偏光レンズ(パノラミックビューレンズ)、可視光線透過：約17％、偏光度：99.94％
・商品サイズ (約)全幅163×高さ50mm、重量 約34g
・対応可能なメガネサイズ (約)全幅140×高さ46mm未満のメガネ
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 8.90 cm
奥行 : 20.10 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7814円
620 入札履歴
終了
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