『サングラス 偏光 オーバーグラス オーバーサングラス SG-605P AXE アックス メガネの上から【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 28分に出品され03月26日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サングラス 偏光 オーバーグラス オーバーサングラス SG-605P AXE アックス メガネの上から



【商品説明】

・UV400プロテクション(紫外線カット99.9％)、ブルーライトカット率(約)66％、大型メガネ使用可、フレキシブルラバーテンプル

・ケース付き

・偏光レンズ(パノラミックビューレンズ)、可視光線透過：約17％、偏光度：99.94％

・商品サイズ (約)全幅163×高さ50mm、重量 約34g

・対応可能なメガネサイズ (約)全幅140×高さ46mm未満のメガネ



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 8.90 cm

奥行 : 20.10 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。