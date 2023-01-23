『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット ライトアイスブルーカラー ミラーレンズ モデル SALF-0715 B【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 14時 43分に出品され05月03日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミラーレンズ・0715 BK Free Size SALF-0715 BK

・・Color:0715 BKStyle:ミラーレンズPatternName:サングラス単品

・日本製サングラス

・おすすめ用途 : ランニング、フィッシング、ドライブ、アウトドア

・可視光線透過率 43%(晴れ?曇天向き)

・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)

・セット内容 : ハードケース、取扱説明書