『グローブ MU SPORTS 2023SSキャラクタープラスロゴモチーフ両手グローブ703J1806/アイボリー/Lサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 00時 44分に出品され03月21日 00時 44分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゴルフグローブ

【商品名】

MU SPORTS 2023SSキャラクタープラスロゴモチーフ両手グローブ703J1806/アイボリー/Lサイズ



【商品説明】

・Ambidextrous

・Color: Ivory

・Fingerless

・Polyester/Polyurethane

・Size: L 8.3 - 8.7 inches (21 - 2



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。