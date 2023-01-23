『[Blu-Ray]スカイピース／SkyPeace TOUR2022 Grateful For【初回生産限定盤】 スカイピース【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 04時 52分に出品され03月21日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2023/04/12 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/02/02 スカイピース スカイピース スカイピースツアー2022グレイトフルフォー スカイピース映像作品 特典:プレイパス（期限有）（初回生産分のみ特典）／アクリルスタンド／豪華フォトブックレット／デジパック 内容:荒野行動あるある2022／SkyPeaceのテーマソング／シャルル／Ride or Die／青春スプラッシュ／脳SIGNAL／I wanna say／クマ／笑顔／Sexy Dance FLOOR／Grateful For／控えめにヒーロー／限界突破無限大∞／証明／everyDAY／愛w君／オタパリパーティー 解説:テオくん、イニからなる2人組YouTuber、音楽ユニット”スカイピース”。結成前から動画投稿の活動を行っており支持をあつめており、共通の友達”みやかわくん”によって出会い2016年に結成する。動画投稿を開始すると着々とチャンネル登録者数を増やし、2017年メジャーデビューを果たす。以降、YouTubeでの動画投稿だけでなく、歌やダンスなど展開をみせ若い世代中心に支持をあつめる。本作は、ライブ映像作品。2022年に開催した、2年振りの
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落札価格7814円
461 入札履歴
終了
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