『バボラ (Babolat) BACKPACK PURE STRIKE (バックパック ピュアストライク) テニス用 ホワイト/レッド 32×【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 12時 43分に出品され03月04日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バボラ (Babolat) BACKPACK PURE STRIKE (バックパック ピュアストライク) テニス用 ホワイト/レッド 32×



【商品説明】

・サイズ : 32×77×20 cm・ポケットの数 : ノートパソコン用ポケット 1つ メインコンパートメント 1つ ラケットコンパートメント 1つ アクセサリーポケット 1つ

・ストラップの数 : 2

・ハンドルの数 : 2

・収納スペースの数 : 1

・収納量 : ラケット3本・容量 : 32L



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 36.79 cm

奥行 : 77.40 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。