『SWANSスワンズ スポーツ サングラス ライオンシン ミラーレンズ モデル LI SIN-1701 BK ブラック×ブラック×ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 56分に出品され03月28日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ミラーレンズ・1701 BK Free Size LI SIN-1701 BK
・・Color:1701 BKStyle:ミラーレンズ
・原産国:日本
・フレームカラー:ブラック×ブラック×ブラック
・レンズカラー:レッドシャドーミラー×スモークレンズ
・可視光線透過率:24%
・紫外線透過率:0.1%以下
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落札価格7813円
460 入札履歴
終了
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