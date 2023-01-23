『SWANSスワンズ スポーツ サングラス ライオンシン ミラーレンズ モデル LI SIN-1701 BK ブラック×ブラック×ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 56分に出品され03月28日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミラーレンズ・1701 BK Free Size LI SIN-1701 BK

・・Color:1701 BKStyle:ミラーレンズ

・原産国:日本

・フレームカラー:ブラック×ブラック×ブラック

・レンズカラー:レッドシャドーミラー×スモークレンズ

・可視光線透過率:24%

・紫外線透過率:0.1%以下