『モニカ シンプルリュックサック MONI-0205 グレー【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 16時 31分に出品され04月10日 16時 31分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モニカ シンプルリュックサック MONI-0205 グレー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.60 cm
横幅 : 34.40 cm
奥行 : 42.40 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7813円
497 入札履歴
終了
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