『ogawa(オガワ) テント タープ用 ポール ALアップライトポール 250cm (4本継) 3039【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 27分に出品され03月18日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) テント タープ用 ポール ALアップライトポール 250cm (4本継) 3039



【商品説明】

・サイズ:250cm(折りたたみサイズ68.6cm)

・原産国:中国

・素材:6061アルミ合金/径25×1.4t(mm)



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。