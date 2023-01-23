『goDog Action Plush Pheasant Animated Squeaky Dog Toy Chew Guard Technology - Brown One Size 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 19時 57分に出品され04月27日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名goDog Action Plush Pheasant Animated Squeaky Dog Toy， Chew Guard Technology - Brown， One Sizeブランド：goDog商品サイズ：One Size高さ：13 cm横幅：22.4 cm奥行：41.6 cm 商品番号：73569色：Pheasant (Brown)素材：Polyester