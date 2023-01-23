『タチヤ イタリアンレザー がま口ロングウォレット 長財布 X025TO (イエロー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 09時 52分に出品され03月26日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タチヤ イタリアンレザー がま口ロングウォレット 長財布 X025TO (イエロー)
【商品説明】
・サイズ：幅200mm高さ100mm
・生産地：中国
・素材：外：牛革 内：合成皮革
・パッケージ：個別箱
・フルベジタブルタンニンなめしのイタリアンレザーを使用 人気のがま口タイプです。 大容量のカード段と大きく開く口金が使いやすい財布です。 革にしっかりと張りを持たせてありますので型崩れしにくく光沢も綺麗です。 管理の行き届いた確かな技術で製造しておりますので、がま口金具などの精度も確かです。
・メイン素材: レザー
・留め具の種類: クラスプ
・表地: レザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7813円
926 入札履歴
終了
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