『finetrack(ファイントラック) フットプリント(カミナモノポール2用) GY FAG0119【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 44分に出品され03月17日 17時 44分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
finetrack(ファイントラック) フットプリント(カミナモノポール2用) GY FAG0119
【商品説明】
・カミナモノポール1専用
・原産国：日本
・収納袋付き
・総重量：200g
・耐水圧1800mm（初期値）
X0863GMSF1
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7813円
256 入札履歴
終了
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