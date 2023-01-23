韓国子供服 キッズ セットアップ 女の子 カジュアル 夏 短袖 子鹿 プリントTシャツ ワイドパンツ 可愛い ストライプキッズファッション カジュアル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

原産国中国

素 材:綿85%

色：ホワイト

サイズ:

110着丈/42 バスト/68 ズボン丈/48 ウエスト/46 ヒップ/82 (cm)

120着丈/45 バスト/72 ズボン丈/52 ウエスト/48 ヒップ/86 (cm)

130着丈/48 バスト/76 ズボン丈/56 ウエスト/50 ヒップ/90 (cm)

140着丈/51 バスト/80 ズボン丈/60 ウエスト/52 ヒップ/94 (cm)

150着丈/54 バスト/84 ズボン丈/64 ウエスト/54 ヒップ/98 (cm)

160着丈/57 バスト/88 ズボン丈/68 ウエスト/56 ヒップ/102(cm)

サイズ表の実寸法は3cm程度（ニットの場合は2?4cm程度）の誤差がある場合がございますので、予めご了承ください。