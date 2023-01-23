『韓国子供服 キッズ セットアップ 女の子 カジュアル 夏 短袖 子鹿 プリントTシャツ ワイドパンツ 可愛い ストライプキッズファッション カジュアル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 18分に出品され04月01日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
原産国中国
素 材:綿85%
色：ホワイト
サイズ:
110着丈/42 バスト/68 ズボン丈/48 ウエスト/46 ヒップ/82 (cm)
120着丈/45 バスト/72 ズボン丈/52 ウエスト/48 ヒップ/86 (cm)
130着丈/48 バスト/76 ズボン丈/56 ウエスト/50 ヒップ/90 (cm)
140着丈/51 バスト/80 ズボン丈/60 ウエスト/52 ヒップ/94 (cm)
150着丈/54 バスト/84 ズボン丈/64 ウエスト/54 ヒップ/98 (cm)
160着丈/57 バスト/88 ズボン丈/68 ウエスト/56 ヒップ/102(cm)
サイズ表の実寸法は3cm程度（ニットの場合は2?4cm程度）の誤差がある場合がございますので、予めご了承ください。
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落札価格7813円
64 入札履歴
終了
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