『BJD人形、1/3 SD人形24インチ18ボールジョイント人形DIYおもちゃ、フルセット服靴ウィッグメイク、ガールズナンシュンへの最高の贈り物，ティファニー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 14分に出品され03月07日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 現物掲載画像の色合いは、撮影状況やモニターの設定などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますので予めご了承ください。サイズには多少の誤差はご容赦下さいませ。 商品カテゴリ 長楽ストア ドール本体 女の子ドール本体 1/3サイズ人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 服

商品コード bjdP1ZuLLf3b4