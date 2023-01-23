★Xiaomi Redmi Buds 3 Pro ワイヤレスイヤホン GRAPHITE BLACK TWSEJ01ZM【2025の人気アイテム】

お買い物の前に

・商品の在庫状況・納期・アフターなど、安心してご購入いただくためにも必ずガイドをご確認ください。

・お客様都合によるご注文後の変更やキャンセル、ご返品は承る事が出来ません。 事前に商品の詳細などをよくご確認のうえ、ご注文ください。

・沖縄県と一部離島へお届けの場合、送料とは別に中継料として一律3，000円（税込）を申し受けます。

・延長保証のお申込みが可能な状況になっている商品につきましても、一部対象外となる場合がございます。その際は当ショップよりご連絡のうえ、お申込みをお取り消しさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

・当ショップでは一部商品を除き、商品到着日から5日間以内に発生しました初期不良商品に対する返品・交換対応を行なっております。詳しくはこちらをご確認ください。

・家電リサイクルをご希望のお客様はこちらをご確認ください。 ※ご注文と同時にお申し込みいただく必要がございます。※商品の出荷まで通常よりお時間がかかります。