『ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイク付き /ブラック WH-CH510 B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 20時 10分に出品され03月25日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド:ソニー(SONY)

サイズ:4.7cm * 17.3cm * 21.9cm