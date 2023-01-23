『ブラウン 電動歯ブラシ（ホワイト）BRAUN Oral-B（オーラルB） Genius 8000（ジーニアス8000） D7015355XC【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 34分に出品され03月13日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン 電動歯ブラシ（ホワイト）BRAUN Oral-B（オーラルB） Genius 8000（ジーニアス8000） D7015355XC
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7812円
913 入札履歴
終了
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