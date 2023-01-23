『SkinBaby（スキンベビー） 洗顔ブラシ 電動 シリコン 毛穴 防水 洗顔器 泡洗顔料 泡立てネット 感動洗顔3点セット ライトピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 03時 50分に出品され05月10日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SkinBaby（スキンベビー） 洗顔ブラシ 電動 シリコン 毛穴 防水 洗顔器 泡洗顔料 泡立てネット 感動洗顔3点セット ライトピンク



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。