『SkinBaby（スキンベビー） 洗顔ブラシ 電動 シリコン 毛穴 防水 洗顔器 泡洗顔料 泡立てネット 感動洗顔3点セット ライトピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 03時 50分に出品され05月10日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SkinBaby（スキンベビー） 洗顔ブラシ 電動 シリコン 毛穴 防水 洗顔器 泡洗顔料 泡立てネット 感動洗顔3点セット ライトピンク
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7812円
462 入札履歴
終了
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