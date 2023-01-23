『マンリョウ 樹高0.2m前後 9〜10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 37分に出品され04月27日 22時 37分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マンリョウ 樹高0.2m前後 9〜10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 まんりょう 万両 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。
シマトネリコ 単木 樹高約2.0m(根鉢含まず) シンボルツリー 庭木 植木 常緑樹 常緑高木
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シルバープリペット 樹高0.5m前後 15cmポット （15本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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マホニア・コンフューサ 樹高0.3m前後 15cmポット (20本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
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ベスト浄水セット 究極国産木炭
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竹材 竹 本煤竹 1950 x15~19φ mm 1本単価
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竹材 竹 本煤竹 2950 x44~52φ mm 1本単価
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竹材 竹 本煤竹 2950 x38~43φ mm 1本単価
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トキワマンサク（赤葉赤花）（25本セット） 樹高0.4m前後 10.5cmポット 常盤満作 ときわまんさく 生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
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レッドロビン（20本セット） 樹高0.8m前後 10.5cmポット ベニカナメモチ ベニカナメ れっどろびん 垣根 生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
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ギンバイカ（10本セット） 樹高0.5m前後 15cmポット 銀梅花 ぎんばいか マートル生垣 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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オタフクナンテン（20本セット） 樹高0.2m前後 12cmポット おたふく南天 お多福南天 低い生垣やグランドカバーに 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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花木 庭木の苗/オウゴンコノテ（黄金コノテガシワ）8号ポットあるいはルートバック樹高80cm
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花木 庭木の苗/アカシア：パールアカシア7号ポット樹高1.2m
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シルバープリペット 樹高1.5m前後 ポット苗 低木 常緑樹
¥ 7749
緑のカーテン ツル性植物 テイカカズラ(定家葛)・オウゴンニシキ（大株） 斑入り 紅葉 白花 常緑つる性低木
¥ 7743
落札価格7812円
831 入札履歴
終了
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