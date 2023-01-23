『ヨガブロック フィットネス Yoga Blocks-2PC Blocks Set-High Density EVA Foam Blocks to Support and D【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 12時 26分に出品され03月25日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヨガブロック フィットネス Yoga Blocks-2PC Blocks Set-High Density EVA Foam Blocks to Support and Deepen Poses，Improve Strength and Balance and Flexibility-Lightweight， Perfect for Home or Gym (Gray)
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商品名（自動翻訳）：ヨガブロック-2PCブロックセット-高密度EVAフォームブロックがポーズをサポートし、ポーズを深める。
型番：
関連：ヨガブロック，フィットネス
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落札価格7812円
667 入札履歴
終了
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