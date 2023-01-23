『象印 ステンレスエアーポット 3.0L ステンレス SR-CC30-XA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 20分に出品され03月22日 04時 20分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量:3.0L
本体サイズ(約):幅17.5×奥行23.0×高さ32.5cm
重量:約1.7kg
保温効力(10時間/24時間):74以上/59以上
保冷効力(10時間):8以下
口径:約7.0cm
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落札価格7812円
482 入札履歴
終了
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