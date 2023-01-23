『象印 ステンレスエアーポット 3.0L ステンレス SR-CC30-XA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 20分に出品され03月22日 04時 20分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量:3.0L

本体サイズ(約):幅17.5×奥行23.0×高さ32.5cm

重量:約1.7kg

保温効力(10時間/24時間):74以上/59以上

保冷効力(10時間):8以下

口径:約7.0cm