『QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 06分に出品され03月27日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
【商品説明】
・【人の体型に合わせたマミー型寝袋】マミー型寝袋はフィット感が高いので、封筒寝袋よりも暖かみがあり、軽くて持ち運びも簡単です。 寝袋の足元は幅広の台形のフットボックスを採用しているので、寝るときに窮屈さを感じることはありません。左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます、家族旅行に最適。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質な寝心地を追求するから、外層と内層は400T20Dの耐引裂性ナイロン生地を使用し、400Tは比較的付加価値の高い、超高密度の生地の一種です、耐摩耗性、優れた防水効果、ダウンオーバーフローを防ぐことができます。
・【幅広い用途に使える】春
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7812円
657 入札履歴
終了
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