QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ



【商品説明】

・【人の体型に合わせたマミー型寝袋】マミー型寝袋はフィット感が高いので、封筒寝袋よりも暖かみがあり、軽くて持ち運びも簡単です。 寝袋の足元は幅広の台形のフットボックスを採用しているので、寝るときに窮屈さを感じることはありません。左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます、家族旅行に最適。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質な寝心地を追求するから、外層と内層は400T20Dの耐引裂性ナイロン生地を使用し、400Tは比較的付加価値の高い、超高密度の生地の一種です、耐摩耗性、優れた防水効果、ダウンオーバーフローを防ぐことができます。

・【幅広い用途に使える】春



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。