『犬用リードフック ボーンAライト＜LFP-DG113＞【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 09時 10分に出品され03月28日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 “ホネ”をフックにしたお求めやすさNO.1! ボーンＡに比べ、ホネの部分の厚みを薄くすることにより、ボーンＡよりさらに低価格でお求めやすくなりました。リードフック自体の強度はボーンＡ同じく大型のワンちゃんでも大丈夫です。