『日本製紙 クレシア アクティパッド併用テープ止めタイプ M-L 1セット（90枚：30枚×3パック）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 09時 26分に出品され04月30日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 日本製紙 クレシア アクティパッド併用テープ止めタイプ M-L 1セット（90枚：30枚×3パック） 【ジャンル・特徴】 【テープ止めタイプ】重ね止めできるテープで何度でもしっかり装着できる。 [ 84323 ]

カテゴリ ファッション

メンズファッション

下着、靴下、部屋着 タグ 日本製紙

クレシア

アクティパッド併用テープ止めタイプ

M-L

1セット（90枚：30枚×3パック）