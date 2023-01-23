『カンゴール ボストンバッグ KANGOLボックスロゴ 軽量多機能 ダブルフェイス 2WAY 約45L 33 cm ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 06時 30分に出品され03月18日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンゴール ボストンバッグ KANGOLボックスロゴ 軽量多機能 ダブルフェイス 2WAY 約45L 33 cm ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 60.20 cm
重量 : 1.13 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7812円
730 入札履歴
終了
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