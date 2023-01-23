『カンゴール ボストンバッグ KANGOLボックスロゴ 軽量多機能 ダブルフェイス 2WAY 約45L 33 cm ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 06時 30分に出品され03月18日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール ボストンバッグ KANGOLボックスロゴ 軽量多機能 ダブルフェイス 2WAY 約45L 33 cm ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 60.20 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンゴール

ボストンバッグ

KANGOLボックスロゴ

軽量多機能

ダブルフェイス

2WAY

約45L

33

cm

ブラック