『コールマン(Coleman) 焚き火スタンド ファイアープレイススタンド 2000021888【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 08時 19分に出品され03月06日 08時 19分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 焚き火スタンド ファイアープレイススタンド 2000021888



【商品説明】

・サイズ:使用時/約78×78×140(h)cm、収納時/約13×13×H58(h)cm

・材質:スチール

・生産国:中国

・耐荷重:約20kg

・重量:約3.2kg



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 59.60 cm

重量 : 3.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。