『コールマン(Coleman) 焚き火スタンド ファイアープレイススタンド 2000021888【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 15時 03分に出品され04月12日 15時 03分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 焚き火スタンド ファイアープレイススタンド 2000021888
【商品説明】
・サイズ:使用時/約78×78×140(h)cm、収納時/約13×13×H58(h)cm
・材質:スチール
・生産国:中国
・耐荷重:約20kg
・重量:約3.2kg
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 59.60 cm
重量 : 3.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7812円
131 入札履歴
終了
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