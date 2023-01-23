『ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8×21WP グリーン 13504-2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 07時 06分に出品され03月28日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 倍率:8倍対物レンズ有功径:21mmプリズム材質:BK7コーティング:マルチコート実視界:6.3見掛視界:47.51000m先視界:110mひとみ径:2.6mm明るさ:6.8アイレリーフ:11mm至近距離:約3.6m眼幅:約40~71mm三脚取付:不可サイズ:8.9×7.3×4.9cm重さ:210g付属品:ソフトケース、リボンストラップ